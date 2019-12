Conferenza stampa D’Aversa | «Bisogna sentire l’importanza della partita»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare il match contro il Brescia Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato inalla vigilia del matchsua squadra contro il Brescia. Ecco le dichiarazioni del tecnico: BRESCIA – «In classifica hanno 13 punti di cui 9 ottenuti in trasferta: ciò significa che probabilmente sanno sfruttare le loro caratteristiche fuori casa. Loro sentono l’importanza di questae credo che dovremo fare lo stesso». INFORTUNATI – «Kucka oggi si è allenato quindi ci sarà. Non ci saranno Inglese e Cornelius, Scozzarella si curerà altrove da lunedì. Il numero degli infortunati è più o meno uguale per tutti. Chiaro che quando si gioca con continuità e ci sono in mezzo le Nazionali, qualche difficoltà si può avere». MOMENTO DEL PARMA – «La squadra che si ...

