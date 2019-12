Con il dolore inascoltato della mamma di Sondrio muore l’ultima speranza di un’Italia

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 21 dicembre 2019) Le urla di una madre che ha perso suo figlio sono disumane come disumano è quello che le innesca. Non c’è bisogno di ascoltarle, basta immaginarle e forse questo è l’unico caso in cui l’occhiuto e secolare mantra del giornalismo se ne va in deroga mogia e netta. Perché lo sai, perché lo sappiamo tutti che un petto che si solleva a raccogliere aria per ulularla fuori di fronte al cadavere di tua figlia di 5 mesi è petto squassato da una mina, che quelle non sono lacrime ma sfere di piombo fuso e salato di sangue con cui cola via la tua sanità mentale, il tuo stare a fuoco nel mondo. Ilnon chiede permesso Il, quello puro, agghiacciante e con la manopola al massimo non conosce pudore, regola o contesto. Semplicemente esplode e chi ti guarda se lo sente arrivare addosso come un’onda sgradita ma sacra e, solo per un attimo, si affaccia dalla finestra ...

