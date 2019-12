Comunità Montana Sele e Tanagro senza giunta | nomina dei membri dopo le festività

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti di Mariateresa Conte Oliveto Citra (Sa) – È trepida attesa per i primi di gennaio del 2020 quando il consiglio generale dellaAlto Medio, si riunirà per eleggere i nuovidella. Una decisione importante per il futuro dell’Ente Montano dell’area del Cratere salernitano alle prese con numerose problematiche sul pagamento degli stipendi arretrati agli operai idraulico forestali e che sta lavorando per delineare il nuovo assetto programmatico dell’Ente. Esecutivo chela tornata elettorale delle elezioni amministrative di sei mesi fa nei comuni del, ha visto la cessazione dalla carica di sindaco del comune di Caggiano nonché di presidente della, dell’ex sindaco Giovanni Caggiano. Tornata elettorale che sei mesi fa, ha visto il rinnovo dei sindaci e dei consigli ...

