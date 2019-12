Coldiretti | “Campania alluvionata | danni incalcolabili” FOTO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –Campania raccoglie segnalazioni allarmanti da tutta la regione. Afferma: “Preoccupa tutta l’asta fluviale del fiume Volturno, soprattutto in provincia di Caserta. Nell’alto casertano una vasta area agricola tra Pietravairano e Pietramelara è sott’acqua, compromettendo i foraggi destinati agli allevamenti. Nel basso casertano, tra Cancello Arnone e Villa Literno, ancora una volta sono esondati i Regi Lagni allagando i campi e le strade per lunghi tratti. Drammatica la situazione in provincia di Salerno dove è completamente allagato l’agro sarnese nocerino, compromettendo campi e serre per effetto del vento forte; sono esondati anche il fiume Picentino e il fiume Asa. Il Sele è pericolosamente ingrossato e si teme per l’ulteriore carico di acqua in arrivo, mentre sono già esondate tutte le aree golenali.anche in costiera, ...

anteprima24 : ** #Coldiretti: '#Campania alluvionata, danni incalcolabili' ** - TV7Benevento : MALTEMPO: COLDIRETTI, CAMPI ALLAGATI IN CAMPANIA E DANNI INCALCOLABILI... - ViviCampania : Maltempo, Coldiretti: in Campania campi allagati e danni incalcolabili - -