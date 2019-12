Clima | Jane Fonda arrestata per la quinta volta alla vigilia degli 82 anni – Il video

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’attrice americanaè stataper laa Washington mentre partecipava a una protesta al CongressoStati Uniti contro la crisitica,del suo 82esimo compleanno. Il gruppo Fire Drill Fridays, creato dstessa, ha riportato sul suo account Twitter l’annuncio dell’arresto dell’attrice, pubblicando anche unche mostra il momento in cui gli agenti la ammanettano. https://twitter.com/FireDrillFriday/status/1208113304331280384 Insieme all’attrice sono stati arrestati anche il direttore di Greenpeace’s Oceans CampaignStati Uniti, John Hocevar, e l’attivista Heather Booth. Prima del suo arresto, l’attrice si era riai manifestanti da un podio dove c’era un cartello con il messaggio «Buon 82esimo compleanno,» per chiedere un intervento ...

