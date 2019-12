Cina | inaugurato a Guangzhou il Centro Visti Italiano

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) È statoufficialmente il(IVAC) anella nuova sede di Citic Plaza. Molte le novità elaborate per venire incontro alle esigenze degli utenti. Il nuovocopre una area di 1.200 mq, con una zona dedicata alla promozione del Sistema Italia, un angolo bambini e superfici riservate ai richiedentiindividuali e alle agenzie di viaggio. Nel 2019 il Consolato Generale d’Italia a Canton ha trattato quasi 90.000 richieste di visto, che nel corso dell’ultimo triennio sono state in crescita costante. Il nuovonasce per facilitare ulteriormente gli scambi bilaterali, la cooperazione Italia-e il flusso turistico, in particolare in occasione dell’avvio, nel 2020, dell’anno della Cultura e del Turismo Italo-Cinese. Nello stesso anno cade anche il 50° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche fra i due Paesi, ...

