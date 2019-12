Cile | manifestante schiacciato tra due camionette della polizia | il video degli scontri

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Violentisi sono registrati nel centro di Santiago deltra manifestazioni e agenti di(i Carabineros de Chile). In particolare, glisi sono registrati nei pressi di piazza Italia, luogo centralecrisi in corso da un paio di mesi occupata dalle forze antisommossa per impedire le manifestazioni. Nel, il momento in cui un ragazzo, a volto coperto, vienetra duedei carabineros. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni con fratture multiple. “Vogliamo che i diritti delle persone che circolano e che vivono nel perimetro di piazza Italia smettano di essere violati”, ha dichiarato il prefetto di Santiago, Felipe Guevara, dicendo che si è deciso di vietare gli assembramenti “per proteggere i cittadini da atti violenti”. La disposizione non ha però impedito a diversi gruppi di manifestanti, ...

