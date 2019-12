Cile | manifestante schiacciato tra due camionette della polizia | è grave

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)tra due: èUn giovaneè stato volontariamente travolto da una camionettana econtro un’altra camionetta, restandomente ferito. È accaduto venerdì durante la manifestazione in Plaza de Italia, a Santiago del. Il giovane, incappucciato, stava attaccando i mezziinsieme ad altre persone. Ora è ricoverato con fratture multiple, all’Hospital de Urgencia Asistencia Publica, come riporta Repubblica, che pubblica anche il video dell’accaduto. Ilsta vivendo un momento drammatico, con proteste che vanno avanti in tutto il paese. Le manifestazioni sono iniziate il 7 ottobre a seguitodecisione di aumentare il prezzo del bigliettometropolitana di alcuni pesos. I cortei antigovernativi, inizialmente concentrati nella capitale ...

Agenzia_Ansa : #Cile: video shock, manifestante schiacciato da mezzi della polizia #ANSA - repubblica : Cile, il video : manifestante schiacciato tra due camionette dei 'carabineros' - mottagiuseppe1 : RT @Agenzia_Ansa: #Cile: video shock, manifestante schiacciato da mezzi della polizia #ANSA -