Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) La sconfitta subita settimana scorsa nell’Hotondcross di Ronse, la prima da 13 mesi a questa parte, è già un vecchio ricordo per Mathieu van der, il quale, in attesa della tappa di Coppa del Mondo di Namur che si svolgerà domani, ha scaldato il motore dominando ildi St.. Una gara che, pur facendo parte di un circuito secondario quale le Rectavit Series, poteva vantare al via, oltre aldel Mondo, anche crossisti del calibro di Quinten Hermans (Telenet-Fidea) e Tom Pidcock (Trinity), rispettivamente 2° e 3°. Era presente financo Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) il quale, grazie al 6° posto odierno, ha conquistato la sua prima top-10 in un tracciato belga da quasi tre anni a questa parte. La gara ha visto un pimpante Pidcock provare a mettere in difficoltà ildel Mondo nei primi giri. Il britannico, che su strada ha vinto addirittura ...

OA_Sport : Ciclocross, Waaslandcross St.Niklaas 2019: van der Poel è un ciclone! Il campione del Mondo conquista l’11esimo suc… - GVantaggi : RT @Cyclingtimenews: #ciclocross Ancora un dominio assoluto per Mathieu Van der Poel ???? stavolta nel #Waaslandcross prova del #RectavitSeri… - Cyclingtimenews : #ciclocross Ancora un dominio assoluto per Mathieu Van der Poel ???? stavolta nel #Waaslandcross prova del… -