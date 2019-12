Chiara Ferragni | “Da quando sono mamma vivo la vita e penso alla morte in modo diverso”

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di sabato 21 dicembre 2019)è da sempre sotto l'occhio attento di tutti che guardanosuacon attenzione, brama e curiosità. Eppure, nonostante siano tanti i momenti che condivide sui social, l'influencer più famosa del mondo mai si era messa a nudo come in un lungo messaggio pubblicato su Instagram in cui racconta due eventi che l'hanno portata a riflettere. Un pensiero articolato e profondo, con cui afferma di aver cambiato la sua percezione del mondo soprattutto dopo essere diventata madre.

