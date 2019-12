Chi è Sebastiano Esposito | il futuro dell’Inter e dell’Italia

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Chi è, il classe 2002 dell’Inter destinato ad una carriera di alto livello. E Conte crede molto in lui. MILANO – Ildell’Inter e della Nazionale italiana è. Il classe 2002 ha fatto il suo esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund mettendo in mostra tutte le sue qualità. E Conte crede molto in lui. Chi è, la carriera del giovane attaccante italiano Nato a Castellammare di Stabia il 2 luglio 2002 (Cancro),si è avvicinato al calcio sin da piccolissimo. Per cercare di ‘sfondare’ in Serie A, il giovane attaccante ha deciso di lasciare la famiglia molto presto e trasferirsi al Brescia. Una prima esperienza fondamentale per il suovisto che proprio i tre anni con le Rondinelle gli hanno permesso di farsi notare dall’Inter. In nerazzurro ...

news_confusenet : Sebastiano Esposito, chi è. Marotta: “E’ del 2002, ha grande talento ma lasciamolo in pace…” - BlitzQuotidiano : Sebastiano Esposito, chi è. Marotta: “E’ del 2002, ha grande talento ma lasciamolo in pace…” - 23484c271fde41a : RT @CislSicilia: Sebastiano Cappuccio 'Il Mezzogiorno deve essere un terreno vero da cui ripartire per rilanciare il #Paese. Non convince l… -