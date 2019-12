Cerca riparo | gatto ucciso a bastonate da negoziante a Lucera | si scatena la furia del web

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) La proprietaria del negozio per cacciarlo ha preso la scopa e l’ha bastonato fino a ucciderlo. La denuncia delle associazioni animaliste locali: “Abbiamo chiesto allail perché ma le sue parole sono state ‘che me ne frega degli animali… l’unica cosa che mi dispiace e che tutti quelli che amano gli animali non vengono impiccati’ “. “Unrandagio cheva di ripararsi dalle intemperie è statodalla titolare di un negozio”, a rivelare il terribile gesto, denunciato inizialmente via social, è Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). Il fatto sarebbe avvenuto in un via centrale di, in provincia di Foggia, e ad assistere al fatto ci sarebbero state diverse persone che poi hanno raccontato la vicenda via social. Come raccontato sempre da Sidoli, a causa delle percosse il felino ha riportato una frattura della ...

