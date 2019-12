Cecilia Zagarrigo Instagram | sensuale con la schiena scoperta | «Da coprire di baci!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’affascinante, classe 1994, si è fatta conoscere dal grande pubblico prima con la sua partecipazione a Uomini e Donne e poi grazie al suo ruolo di tentatrice del reality Temptation Island. La ragazza è molto attiva anche sui social. Suha oltre 600 mila followers. L’influencer ogni giorno condivide con loro diversi momenti della sua vita, sia pubblica che privata. Poche ore fa ha caricato un suo scatto decisamente “piccante”.è stata immortalata di spalle con lacompletamente nuda. Uno spettacolo che i suoi followers non dimenticheranno tanto presto. In pochi minutiha ricevuto una marea di complimenti. Leggi anche –>, in reggiseno è fenomenale: «A dir poco stupenda!»stupenda sucon lanuda L’ex tentatrice di Temptation ...

liveonpurposexx : RT @Iperborea_: Bella patata: A Temptation Island Vip, secondo Anna Pettinelli, Stefano Macchi arriva a familiarizzare un po' troppo con C… - hug_me_jd : RT @Iperborea_: Bella patata: A Temptation Island Vip, secondo Anna Pettinelli, Stefano Macchi arriva a familiarizzare un po' troppo con C… - TiziaBing : RT @Iperborea_: Bella patata: A Temptation Island Vip, secondo Anna Pettinelli, Stefano Macchi arriva a familiarizzare un po' troppo con C… -