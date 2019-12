Cdm | il Pd e Italia viva bloccano il decreto Innovazione

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il governo giallorosso ha dato via libera alMilleproroghe durante il Consiglio dei ministri di oggi 20 dicembre con la dicitura “salvo intese”, ma non senza qualche distinguo all’interno dell’esecutivo.ha affermato la propria contrarietà sulle norme relative a concessioni autostradali edigitale. Proprio su quest’utima parte delè stato Dario Franceschini a chiudere la porta. «Oggi – ha chiarito il ministro dei Beni Culturali e uomo forte del Pd nel governo – non c’erano le condizioni per approvare in Consiglio dei ministri il Piano per l’digitale. C’è bisogno di un approfondimento e le norme, frutto di un’intesa nella maggioranza, potranno essere inserite in un emendamento in sede di conversione del». Proprio oggi, il giornale online Linkiesta ha ...

