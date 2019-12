Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton | per lui contratto fino al termine

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sarà l’Everton la nuova casa di. Dopo l’esonero dal Napoli, l’emiliano sbarca in Premier League, come annunciato sul sito ufficiale del club di Liverpool: “L’Everton è lieto di annunciare cheè il”, si legge. Per lui unper 4 anni e mezzo che si concluderà quindi aldella stagione 2023-24 Iltecnico assisterà come spettatore alla partita di domenica contro l’Arsenal, prima di incontrare i giocatori e assumere il suoruolo da domani. La prima partita diin panchina sarà il match casalingo contro il Burnley il giorno di Santo Stefano. “Questo è un grande club con una storia ricca e una base di fan davvero appassionata – ha dichiarato l’exdel Napoli al sito della sua nuova squadra- C’è una visione chiara da parte del ...

adriandelmonte : Carlo Ancelotti ?? Everton ?? ???? - goal : Mikel Arteta ?? Arsenal ?? Carlo Ancelotti ?? Everton ?? - SkyTG24 : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton -