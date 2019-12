Carcere di Poggioreale | detenuto 70enne salvato dalle fiamme

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Unè stato tempestivamente. E’ accaduto ieri neldi, l’uomo di 70 anni e italiano si stava preparando da mangiare con il suo fornellino a gas in cella ma la fiamma ha raggiunto i pantaloni che hanno preso fuoco. Fortunatamente è intervenuto un agente della Polizia Penitenziaria, appena si è accorto dell’incendio. La vicenda è stata resa nota dall’ Osapp. Per il segretario provinciale del sindacato di Polizia Penitenziaria, Luigi Castaldo, ieri nella casa circondariale “Salvia” si è evitata una tragedia, sebbene l’anziano abbia riportato gravi bruciature agli arti inferiori. “La sicurezza all’interno degli istituti penitenziari italiani – dichiara Castaldo – non sempre è supportata da tecnologie aggiornate e all’avanguardia e qualora ...

matteosalvinimi : Ora a Napoli con gli agenti del carcere di Poggioreale: SEMPRE al fianco di chi difende la nostra sicurezza! - matteosalvinimi : Buongiorno Amici! Si parte in treno da Lamezia Terme, tappa a Napoli (carcere di Poggioreale, per incontrare donne… - matteosalvinimi : Un saluto da Napoli, dove sono appena andato a trovare gli agenti del carcere di Poggioreale. ?? LIVE ??… -