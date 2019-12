Capri | Federalberghi contro i vertici regionali della sanità | Impegni disattesi | isolani

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) “A causa deisanitariglisono soggetti a rischio di vita continuo”. E’ la dura accusa diIsola dirivolta ai“dopo i fatti dei giorni scorsi che hanno portato al decesso di una 50enne di Ana”. Sergio Gargiulo, presidente di, domanda: “Cosa ha impedito all’elicottero di base a Pontecagnano di intervenire in tempo per salvare la vitanostra concittadina di Ana? Un contratto che limita l’orario di esercizio dell’eliambulanza alle 17? Chi è il fenomeno che ha stabilito questa direttiva? E come mai l’eliporto di Anarisulta agibile o meno a seconda di quello che passa al momento per la testa di chi deve decidere?”. Dalla questione eliporto a quella delle idroambulanze, Gargiulo si rivolge nuovamente ai...

zazoomblog : Federalberghi isola di Capri il presidente Gargiulo: “Sarà un Natale amaro” - #Federalberghi #isola #Capri - anteprima24 : ** Federalberghi isola di #Capri, il presidente Gargiulo: 'Sarà un #Natale amaro' ** -