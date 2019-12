Canoa slalom, i convocati dell’Italia per i primi raduni del 2020. Azzurri al lavoro tra Cina, Emirati ed Australia (Di domenica 22 dicembre 2019) Il 2020 della Canoa slalom azzurra scatterà dall’Oriente: dal 4 al 28 gennaio Giovanni De Gennaro e Roberto Colazingari saranno impegnati in Cina, mentre Stefanie Horn e Stefano Cipressi dal 10 al 26 gennaio lavoreranno ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, dove saranno poi presenti anche Elena Borghi, Marta Bertoncelli, ed Elena Micozzi. De Gennaro e Colazingari si sposteranno poi a Penrith, in Australia, dove si uniranno a Zeno Ivaldi, Marcello Beda e Raffaello Ivaldi per continuare la preparazione fino a marzo. Canoa slalom – Raduno Squadra Nazionale senior Cina, 4-28 gennaio 2020 KAYAK MASCHILE C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO CANADESE MASCHILE C.S.CARABINIERI: Roberto COLAZINGARI Canoa slalom – Raduno Squadra Nazionale senior, Al Ain (UAE) 10-26 Gennaio 2020 KAYAK FEMMINILE G. S. MARINA MILITARE: Stefanie HORN CANADESE MASCHILE G.S. MARINA MILITARE: Stefano ...

Leggi la notizia su oasport

Canoa slalom Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Canoa slalom