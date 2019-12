Leggi la notizia su firenzepost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ammonta ad oltre un milione di euro il decreto di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria. Sequestrati 19 lingotti d'oro e disponibilità finanziarie

FirenzePost : Camerino: truffa milionaria per l'accoglienza dei terremotati scoperta dai Carabinieri