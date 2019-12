Calendario Serie A oggi | orari partite | tv | streaming | guida Sky e DAZN 21 dicembre

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Torna quest’laA di calcio 2019/2020, che anche nel periodo natalizio vedrà disputarsi sfide dallo spettacolo assicurato, a partire dalle ore 15, quando Udinese e Cagliari si affronteranno in diretta televisiva su Sky SportA, stesso canale che manderà in onda Inter-Genoa alle ore 18, con i nerazzurri chiamati a reggere il passo della Juventus. Consegui laA IN, LIVE E ON DEMAND L’ultimo posticipo si svolgerà invece alle ore 20.45, e bisognerà fare switch, munendosi di pc, smartphone, tablet o altri dispositivi dotati di connessione internet, per vedere il match tra Torino e SPAL, trasmesso in diretta su, piattaformain abbonamento a 9,99€ al mese, e da poco anche sul bouquet di Sky Sport. Il programma di giornata: 17ª GIORNATA 21/12 15.00 Udinese-Cagliari Sky SportA 21/12 18.00 Inter-Genoa Sky SportA 21/12 ...

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Benevento-Frosinone, Inzaghi vs. Nesta: la sfida live su DAZN: Uno degli incontri più i… - Noovyis : (Coppa Italia Serie C: definito il calendario delle semifinali) Playhitmusic - - sscalcionapoli1 : Calendario Serie A, le partite della 17^ giornata su Sky e Dazn -