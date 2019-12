Calcio | UFFICIALE | Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Da Napoli a Liverpool. In poco meno di due settimanepassa dalla panchina dei Partenopei a quella dell’Everton. Lo si sapeva già da tempo, ma l’ufficialità è stata dato solamente pochi minuti fa dal club inglese tramite i suoi profili social. Un cambio clamoroso per l’emiliano che, quindi, si lancia in una nuova affascinante avventura in Premier League, forse la più intrigante della sua carriera, dopo aver vinto dappertutto e dopo un anno e qualche mese a Napoli che lo ha visto esonerato non senza amaro in bocca. L’ex centrocampista di Roma e Milan ha sottoscritto un contratto di 4 anni e mezzo con i “Toffees” per un ammontare (a quanto trapela oltre Manica) di 58 milioni di euro complessivi. Cifre davvero irrinunciabili. La situazione del club della Mersey, tuttavia, è ben poco scintillante. La stagione, che doveva vedere ...

