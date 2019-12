Calcio | Serie A 2019-2020 | Inter a valanga sul Genoa | un goal di Fofana regala il

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Due gli anticipi che si sono tenuti in questo pomeriggio didi. Di seguito andiamo a vedere come sono andati. Alle 15.00 sono scesi in campo, per il primo match, Udinese e Cagliari. Gli isolani hanno sfiorato ilal 28esimo del primo tempo, quando un sinistro di Nainggolan si è stampato in pieno sul palo. Dieci minuti più tardi, però, sono stati i friulani a passare in vantaggio con un pallonetto vincente di Rodrigo De Paul. Dopo un inizio di secondo tempo balbettante, il Cagliari ha ingranato verso il 60esimo, sfiorando più volte ilcon Joao Pedro. Proprio il brasiliano, dopo aver sbagliato un paio di occasioni nitide, si è fatto perdonare segnando ildel pareggio all’84esimo. Appena un minuto dopo, tuttavia, l’Udinese ha incredibilmente ritrovato il vantaggio con. Negli ultimi cinque minuti, che sono diventati undici per via ...

