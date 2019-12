Cade ultraleggero a Charallave: tra le vittime due modelle e due imprenditori indagati per corruzione (Di sabato 21 dicembre 2019) Sono nove le vittime di un tragico incidente aereo occorso nella serata di ieri nei pressi dell’aeroporto di Caracas, in Venezuela. Un aereo ultraleggero King Air 100 matricola YV-1104 con a bordo 7 passeggeri e due piloti, sarebbe partito apparentemente senza problemi dall’Oscar Machado Zuluoaga, a Charallave, nello stato di Miranda, quando a poche miglia … L'articolo Cade ultraleggero a Charallave: tra le vittime due modelle e due imprenditori indagati per corruzione NewNotizie.it.

Leggi la notizia su newnotizie

Cade ultraleggero Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cade ultraleggero