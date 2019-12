Buongiorno e Buon Primo Giorno d’Inverno | è il Solstizio 2019 | le IMMAGINI più belle da

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) E’ arrivato il: domenica 22 dicembre, alle ore 04:19 UTC (05:19 ora italiana), inizia ufficialmente l’inverno astronomico. Il Sole si trova alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, e sarà minimo l’arco apparente da sudest a sudovest. Successivamente la nostra stella comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno gradualmente fino a raggiungere il culmine fra sei mesi, neld’estate. Per celebrare l’inizio della stagione astronomica, proponiamo (in alto nella gallery) una selezione dida condividere per augurare il, une und’Inverno. Cos’è ilIl, che si verifica due volte ogni anno, è causato dalla diversa inclinazione dell’asse di rotazione della terra rispetto al piano dell’eclittica ...

