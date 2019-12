Buon Solstizio d’Inverno 2019 | FRASI | CITAZIONI | AFORISMI e PROVERBI da condividere su

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) Domenica 22 dicembre, alle ore 04:19 UTC (05:19 ora italiana), inizia ufficialmente l’inverno astronomico. Il termine, deriva dal latino “sol” (sole) e “sistere” (fermarsi): significa, quindi, “sole stazionario”, e in astronomia, il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima, rispettivamente nel mese di giugno (20/21 giugno) e dicembre (21/22 dicembre). In basso proponiamo una selezione didaper augurare une unPrimo Giorno d’Inverno. Cos’è ilIlè causato dalla diversa inclinazione dell’asse di rotazione della terra rispetto al piano dell’eclittica (piano dell’orbita su cui il nostro pianeta ruota intorno al sole). Questa differenza causa, nel corso dell’anno, un moto apparente ...

PascaliLuciana : RT @catenaaurea66: @carlobogside Buon Solstizio di Lotta e Vittoria! Il Sole Invitto splende anche su chi non crede che esista. - SafinumNerf : RT @catenaaurea66: @carlobogside Buon Solstizio di Lotta e Vittoria! Il Sole Invitto splende anche su chi non crede che esista. - RossanaMassa : Meno 7 meno 6 meno 5 meno 4 meno 3 meno 2 meno 1... Buon Solstizio d'invernoooo Diamo inizio a Yule o celebrazioni… -