Buckingham Palace | Elisabetta II | i gioielli della royal family svelano il futuro della

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 dicembre 2019) La Reginaspesso è impegnata ad organizzare ricevimenti annuali fra le mura di. Per l’occasione le signore reali, ossia Kate Middleton, Camilla Shand e la stessa sovrana sfoggiano i loro preziosiconquistando l’attenzione degli ospiti. Le donne Windsor nel pieno del loro splendore ammaliano tutti coloro che presiedono durante gli eventi annuali. Di solito la signoria comunica spesso le strategie attraverso gesti o situazioni rituali. Ma, anche il gioiello è un ottimo mezzo “parlante”. Ciò riguarda assolutamente le donne reali che attraverso i diamanti, le collane e gli sfarzosi brillanti, suggeriscono velatamente ilcorona. Ma vediamo nel dettaglio cosa significa. Le tiare Parliamo direali, tramandati da generazioni in generazioni. Il valore cresce in maniera incontrollata e per la loro origine, che ...

paolorm2012 : RT @laviniaorefici: Lui deve aver studiato a Eton, ma lei anche frequenta sicuramente tutti i giorni Buckingham Palace - infoitcultura : Al Queen's Christmas Lunch a Buckingham Palace il più fotografato è il piccolo Louis - Albertdeqarinis : Da Discover su Google -