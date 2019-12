Bossi al Congresso della nuova Lega | Salvini non può imporci un cazzo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) “Oggi non si chiude nessun partito. I giornalisti mi hanno chiesto se oggi è il funerale. Colil funerale, non c’è nessun funerale alle porte”. Lo ha detto il fondatoree senatore Umbertonel suo intervento dal palco deldel partito che si tiene a Milano.“Sono contento di dirvi che oggi non si chiude nessuna, questonella sostanza dà la possibilità di avere il doppio tesseramento, sarà possibile essere iscritti allae allaper”, ha detto il fondatore del Carroccio Umberto. “Questo - ha aggiunto - glielo possiamo concedere, siamo noi che concediamo, non èche ci impone.non puòun, lo diciamo con franchezza. Le cose imposte non funzionano”

