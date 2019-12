Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) Successo per ““, loscritto e diretto da, andato in scena negli scorsi giorni al Flapper Cabaret di Roma. Per il regista, abituato ad un teatro certamente più impegnato, si tratta di un ritorno al demenziale, quando, appena maggiorenne, sperimentò il suo estro in allestimenti nei teatri della. La storia racconta di un Babboimprovvisatosi produttore discografico che si ritrova la casa invasa da un gruppo di suore desiderose di far conoscere al pubblico le tante canzoni composte in convento. Brani che invece di raccontare temi religiosi, come ci si aspetterebbe, affrontano il tema del sesso come un gioco, allegro e solare; il tutto condito si dà ironici doppi sensi, ma senza scendere o toccare mai la volgarità, rischio tenuto davvero a debita distanza. A portare avanti le fila, sia nel primo che nel secondo atto, dedicato più ...

Gazzettadiroma : “Bono Natale”: lo spettacolo di Walter Garibaldi che fa ridere la capitale - passaricaterina : Antonino Bono - dafneror : RT @joeciambello: also voglio segnalare oscar isaac bono come pochi in tros, a un certo punto oltre ad avere gli avambracci scoperti aveva… -