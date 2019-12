Body fluo strizzato, calze a rete e quel particolare hot in vista. La foto di Antonella Mosetti è ‘esageratissima’ (Di sabato 21 dicembre 2019) “Sei una bellezza divina”, “Stupenda”, “Sei un’onda…”, “Sei veramente bona”, “Che donna favolosa”. “Mamma mia che te farei”, questi sono solo alcuni dei commenti in merito alla nuova foto pubblicata da Antonelli Mosetti sul suo profilo Instagram. Di certo non si può dire che passi inosservata. Personalità prorompente e fisico mozzafiato, Antonella Mosetti , classe 1975, è tra le showgirl più note del piccolo schermo italiano. La conduttrice vanta anche un grande seguito social: il suo profilo Instagram conta oltre 480.000 follower. E continua a stenderli tutti, letteralmente. In queste giornate pre-natalizie, in atmosfere dalle luci soffuse, non può non colpire il completino di Antonella, quasi a voler ricreare un’atmosfera estiva e colorata. E a tal proposito: “Piove ma tu sei il mare!”, scrive l’ex ragazzina di Non è la Rai. Quarantaquattro anni compiuti e non sentirli, ...

