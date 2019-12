Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoRoma –63per i danni allecolpite da calamità naturali negli anni dal 2013 al 2018 in Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella seduta odierna. “Con il via libera di oggi”, afferma il Ministro alle Politiche, alimentari e forestali Teresa Bellanova, “sblocchiamo risorse importanti destinate alledanneggiate da calamità naturali nel periodo dal 2013 al 2018 per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza. Adesso, nel rispetto delle procedure adottate dalla Protezione Civile, sarà cura degli uffici regionali procedere speditamente per definire le modalità attuative tali da consentire l’erogazione delle risorse indicate”. In particolare, con la delibera approvata, si riconoscono: 138mila euro alla ...

AlessiaMorani : Il dibattito tra @gualtierieurope e @CottarelliCPI a #Piazzapulita è una boccata d’ossigeno. Finalmente una discuss… - anteprima24 : ** Boccata d'ossigeno per le imprese agricole, oltre 7 milioni a quelle campane ** - Fata_Turch : RT @pulin_da: Aaaah, una boccata d'ossigeno! ?????????? -