Black Widow | il film con Scarlett Johansson influenzerà il futuro del MCU

(Di sabato 21 dicembre 2019), ilconildel MCU, ha dichiarato il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige., ilcon protagonista, avrà ripercussioni suldel Marvel Cinematic Universe. Ad affermarlo è il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, durante un'intervista con Buzz Brasil, in occasione del Comic-Con brasiliano CCXP. Durante l'evento, si è parlato deldell'Universo Cinematografico Marvel e delle pellicole che usciranno nei prossimi mesi. Tra queste, la prima in ordine di programmazione è, con protagonista assoluta. L'ultima volta che avevamo visto Nat, la ragazza si era sacrificata per poter riportare il mondo post-Thanos alla normalità, ma nel lungometraggio ambientato dopo gli eventi di Captain America: ...

