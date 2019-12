Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di, esponente del Movimento Cinque Stelle. “Sappiamo che da tempo c’è un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico e sappiamo che per la progettazione degli interventi ci sono più di 12 milioni di Euro che le Regioni e i Comuni hanno difficoltà a tradurre in opere di difesa del suolo. I risultati sono quelli che vediamo sulla nostra pelle, come gli eventi di queste ore in. Come denunciato dalla Corte dei Conti, tra i 54 progetti finanziati infatti risulta anche il Progetto integrato per la messa in sicurezza del territorio di Amalfi Patrimonio UNESCO, per 600mila euro di progettazione che sbloccherebbero opere per in importo complessivo di 15 milioni di euro. Ciò nonostante, di cantieri non vediamo neppure l’ombra. Presenterò in queste ore ...

anteprima24 : ** Bilotti (M5S): 'Frane in #Costiera amalfitana, #Interrogazione al Ministro dell'Ambiente' **… - Napoliflash24 : La nocciola di Giffoni sbarca alla Camera. Anna Bilotti M5S: «Va fatto ogni sforzo, per tutelare la filiera» -… -