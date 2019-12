Biennale College Teatro quarta edizione | contest per i registi under 30

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Al via ladellacon la pubblicazione sul sito delladi Venezia (www.la.org), presieduta da Paolo Baratta, del bando dedicato a giovani registe e30. Il bando scade domenica 19 gennaio 2020. Secondo il disegno di Antonio Latella, direttore del Settoresi sviluppa nell’arco di un biennio (2020-21), strutturandosi in più fasi di selezione fino alla proclamazione finale di un unico regista vincitore cui è destinato il premio di produzione (fino a un massimo di 110.000 euro). Il regista svilupperà il suo spettacolo con il tutoraggio dello stesso Antonio Latella per presentarlo nell’ambito della2021. Le registe e iitaliani tra i 18 e i 30 anni che vorranno partecipare al bando dovranno proporre un proprio progetto inedito con un numero di attori variabile da un ...

