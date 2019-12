Biathlon | Junior IBU Cup 2019 | Giacomel trionfa nell’Inseguimento della Val Martello

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Strepitosa prestazione azzurra nell’Inseguimento casalingo in Val, valido per la seconda tappaIBU Cup/2020. Un passo sugli sci di assoluta eccellenza ha permesso al trentino Tommaso, nonostante i tre errori distribuiti tra prima, seconda e quarta serie, di regolare la concorrenza, riprendendo e staccando lo svizzero Niklas Hartweg che partiva con 20″ di vantaggio dopo aver vinto la Sprint, e vincere per la prima volta nel circuito. Si tratta inoltre del terzo podio di fila per il talento di Primiero, che ha chiuso con 15″ di margine sul rivale elvetico e 21″ sul connazionale Patrick Braunhofer. Il classe 1998 altoatesino doveva essere al via in Coppa del mondo in queste prime tappe ma un malanno a novembre ne ha bloccato la fase finalepreparazione e la condizione deve ancora tornare quella dei giorni migliori per ...

