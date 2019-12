Biathlon | Coppa del Mondo Le Grand Bornand 2019-2020 | Johannes Bø trionfa

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) La vittoria del campione, la vittoria del riscatto.Bø ha ristabilito le gerarchie e si è aggiudicato la prova dell’inseguimento sulle nevi francesi di Le Gran Bornard, valida per ladeldi, riscattandosi dopo la top-3 mancata nella sprint. Lo scandinavo ha voluto far capire che quanto accaduto due giorni fa era stato un semplice incidente di percorso, facendo tre su tre nel computo delle porsuit disputate allo Stade deSylvie Becaert. Dopo le vittorie del 2013 e del 2017, è arrivata quella di quest’anno, anche se la sceneggiatura è stata diversa rispetto al solito. La sprint lo ha costretto ad una gara di rimonta che lui, però, ha saputo gestire completando con un solo errore al poligono e facendo la solitae differenza sugli sci, tenendo conto di una eccellente ultima serie in piedi nel confronto con uno splendido ...

