Betis-Atlético Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote (Di sabato 21 dicembre 2019) Betis-Atlético Madrid: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 22 dicembre alle 16:00, presso l’Estadio Benito Villamarín di Siviglia, va in scena Betis-Atlético Madrid. Il match sarà valido per la 18esima giornata di Liga. Il Real Betis occupa la dodicesima posizione in classifica con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro l’Espanyol de Barcellona per 2-2. Dopo un avvio di stagione da incubo – che ha visto i biancoverdi stazionare addirittura in zona retrocessione – ora gli andalusi hanno risalito la china, conquistando tre vittorie di fila prima di impattare nell’ultima uscita di campionato. Ma gli obiettivi sono altri e la distanza dalle zone europee è ancora ampia. L’Atlético Madrid, che adesso si trova in quinta posizione in classifica con 29 punti, nell’ultima partita giocata ha ...

