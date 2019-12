Berlino | evacuato mercatino di Natale | arrestati due uomini

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ildidi Breitscheidplatz, nel centrale quartiere di Charlottenburg a, è statodalla polizia per dei pacchi sospetti. Lo stessoè stato l’obiettivo dell’attentato del 2016 in cui morirono 12 persone per un tir lanciato sulla folla da Anis Amri. L’uomo, di origine tunisina, è poi morto in uno scontro a fuoco in Italia, dove era scappato., paura aldidalla polizia “Tutti i visitatori hanno lasciato ildicon calma e prudenza“, si legge sulla pagina Twitter delle forze dell’ordine. Secondo il Berlin Morgenpost, ci sarebbero dueche avrebbero posizionato degli oggetti pericolosi nel. Durante la stessa operazione è stato interrotto un concerto nella chiesa Kaiser Wilhelm, uno dei luoghi turistici più famosi nella parte ovest della capitale tedesca. Alle ...

