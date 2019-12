Benevento senza rivali | superato anche il Frosinone | decide Viola

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Una marcia trionfale. Un cammino da applausi. Ildi Inzaghi non ha. La Strega si aggiudicail confronto diretto con il, toccando quota quaranta punti. Vittoria numero dodici per i giallorossi che piegano la compagine di Nesta grazie a un calcio di rigore trasformato da. Un regalo di Natale anticipato quello di Maggio e compagni per i propri tifosi che pregustano il ritorno in serie A. La partita – Scelte confermate per Inzaghi, i giallorossi tornano all’albero di Natale complice il rientro dopo la squalifica di Hetemaj. Consuetò 3-5-2per Nesta che punta in attacco sul tandem composto da Dionisi e Novakovich. Ilparte bene ma il primo acuto è di marca giallorossa. Dopo soli tre minuti Maggio crossa per la testa di Coda, che chiama Bardi al primo miracolo della serata. I ...

