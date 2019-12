Benevento | prorogata l’allerta | fiumi sotto controllo FOTO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– La pioggia incessante delle ultime ore ha preoccupato tanti cittadini del capoluogo e dell’hinterland, spaventati dalle conseguenze dell’ondata di maltempo. A tal proposito anche il sindaco Clemente Mastella, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, halineato che l’allerta meteo arancione è statafino alle ore 23.59 di domenica invitando tutti ad essere vigili e a prestare attenzione. Il primo cittadino, in particolar modo, si è soffermato sulla situazione delicata che riguarda chi abita a ridosso dei: “Senza allarmismo, chi è a ridosso deisegnali eventuali variazioni di salita delle acque”, ha scritto la fascia tricolore. E in effetti il quadro non è dei migliori, come testimoniano lescattate poco dopo le ore 16 sul Lungofiume Sabato Matarazzo al Rione Libertà ...

