Belgio | il Paese che vive meglio senza governo

(Di sabato 21 dicembre 2019) C’è crisi in. O forse no. Il piccoloeuropeo, infatti, da ben un announ’insolita condizione: dallo scorso dicembre è privo di qualsiasiche lo regga. E non sarebbe nemmeno la prima volta: era già successo tra il 2010 e il 2011, quando la piccola nazione era rimasta per 541 giorniqualcuno che la governasse. Dal 18 dicembre 2018, giorno in cui il partito fiammingo N-Va ha messo fine alla coalizione guidata da Charles Michel, ilnon può contare su un esecutivo nel pieno delle sue funzioni: le distanze fra i partiti di diversi schieramenti in Fiandre e Vallonia non fanno ancora intravedere una soluzione all’orizzonte. Dopo le elezioni di maggio, un mero cambio sulla poltrona del premier con la 44enne Sophie Wilmes che dal 28 ottobre è alla guida di unfederale (anche se provvisorio) nel ruolo che volgarmente viene definito “custode”. ...

