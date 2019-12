Basket femminile | 11a giornata Serie A1 2019-2020 | tutto facile per Ragusa | Schio e

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 21 dicembre 2019) Sono addirittura quattro gli anticipi dell’undicesimadellaA1 di. In campo tutte le prime della classifica. Si confermano in vetta il Familae la Passalacqua. Le venete hanno dominato contro la Limonta Sport Costa Masnaga per 77-44 al termine di un match che ha vistosempre in pieno controllo (+18 all’intervallo). Ottima partita di Olbis Andrè, miglior marcatrice del Famila con 14 punti. Venti minuti di sofferenza e poi un secondo tempo perfetto, invece, per. Le siciliane hanno superato in trasferta 82-61 la Use Scotti Rosa Empoli in un match che si è deciso nei secondi venti minuti e specialmente in un ultimo quarto chiuso con un parziale di 24-6. Solita grande protagonista Dearica Hamby, che ha chiuso con una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi. All’inseguimento della coppia di testa c’è sempre la Reyer ...

