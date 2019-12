Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Lunedi 23 Dicembre 2019 dalle ore 18 alle ore 21, le associazioni “Un cuore a cavallo”, “Anima libera” e “InSuperAbilmente”, daranno vita alnatalizioildei, una serata di intrattenimento, animazione per bambini con sorpresa finale in Vicolo del sole a. La modernità lascerà spazio alla tradizione nell’antico vicoletto ricco di una suggestiva atmosfera ed una volta teatro di eventi natalizi come il presepe vivente. Previste degustazioni e il banchetto solidale “Dona un giocattolo”. Le associazioni ringraziano il consigliere del Comune di, avv Galdi Elisa per l’impegno profuso ed il supporto al. L'articolocil’evento “Rivive ildei Casali” proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Baronissi, lunedì ci sarà l'#Evento 'Rivive il #Natale dei #Casali' ** - PetronAnto : Lunedi 23 Dicembre resteremo aperti pranzo e Cena . Chiusi il giorno 24. #pensandoateristorante… -