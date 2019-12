Barcellona | Messi leggendario | almeno 50 gol all’anno per la 9° volta

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Lionelsempre più nella storia della Liga e del calcio: per la nonain carriera l’argentino segna 50 gol in un anno solare Lionelsi conferma ogni anno in modo indiscutibile uno dei giocatori più splendenti del firmamento del calcio. L’argentino quest’oggi ha trovato il gol contro l’Alaves, che è valso un record incredibile. Per la nonain carriera, infatti, la Pulce è ha toccato quota 50 gol nel corso di un anno solare. La marcatura gli ha inoltre permesso di superare Benzema, occupando il primo posto nella classifica marcatori della Liga (13 segnature). Leggi su Calcionews24.com

