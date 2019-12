Barbara D’Urso e Francesca Cipriani danno spettacolo | ma così è troppo – FOTO

Leggi la notizia su inews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)D’Urso e, macome mostra lache sta facendo il giro del web.D’Urso esono sicuramente tra i volti femminili più apprezzati della televisione, insieme poi la bellezza raddoppia e raggiunge picchi altissimi. La conduttrice napoletana e la 35enne abruzzese, questa mattina, … L'articoloD’Urso e, maproviene da www.inews24.it.

stanzaselvaggia : Ieri, in un editoriale in prima pagina, Sallusti ha scritto che non sa se io sia più esperta in giornalismo o zocco… - fattoquotidiano : Sallusti, il suffragetto di Barbara D’Urso che ignora l’italiano @stanzaselvaggia #FattoQuotidiano #20dicembre… - carmelitadurso : Dai un'occhiata al video di Barbara d’Urso! #TikTok -