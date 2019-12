Banca Popolare di Bari | che sia la volta buona?

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il salvataggio delladiè solo una conferma della rigidità, se non incompetenza, manifestata dai nostri politici nelle soluzioni proposte. Che sia laper riflettere anche su altro? Perché il salvataggio delladinon si risolva nell’ennesimo sperpero di soldi pubblici “buttati” in una struttura ormai irrimediabilmente danneggiata, ma anzi si trasformi in un’occasione per ripensare il sistemario italiano, soprattutto quello del sud, occorre partire da alcune semplici riflessioni che ritengo debbano costituire dei “punti fermi” sia per i “regolatori” che per i “controllori” del sistemario: 1. la dimensione di unanon è direttamente proporzionale alla sua “virtuosità”. Troppe banche di medie e grandi dimensioni sono andate in crisi negli ultimi anni, e troppe altre hanno annunciato roboanti piani di rilancio o di ...

