Avete mai visto il figlio di Federica Sciarelli? Ecco chi è Giovanni Maria

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 21 dicembre 2019)è una delle presentatrici più apprezzate della televisione. Della sua vita privata si sa davvero pochissimo. Dal suo ex compagno ha avuto unnato nel 1996.chi è, ildiFOTO Da tanti anni al timone del programma “Chi l’ha”,ha sempre tenuto la sua vita privata sotto i riflettori. Sappiamo però, che ha avuto undal suo ex compagno, nato nel 1996,. In un’intervista laha rivelato che a causa del suo lavoro in cui si occupa di persone scomparse, è diventata una mamma molto apprensiva: “Anche se mioha 21 anni, non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori. Infatti lui mi dice ‘Mamma, questo programma mi fa venire l’ansia’. Ha ragione, lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ...

UovaSoderbergh : RT @palladivetro011: CI AVETE FATTO CASO CHE ALL’INIZIO NON SEMBRANO MAI DEFICIENTI ? - mar_dipi : @AMasterPotato @917BasilStreet @pisto_gol @giul91 A Spalletti & co ci arrivi quando avrai un fatturato , un centro… - CennamoGiulia : RT @palladivetro011: CI AVETE FATTO CASO CHE ALL’INIZIO NON SEMBRANO MAI DEFICIENTI ? -