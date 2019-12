Australia, talento italiano al Festival di Musica Antica (Di sabato 21 dicembre 2019) Il talento Musicale italiano sarà nuovamente protagonista a Ballarat, in Australia, dal 10 al 19 gennaio 2020 nell’ambito del “Festival di Musica Antica in luoghi storici” giunto ormai alla sua 25esima edizione, organizzato dagli Organs of the Ballarat Goldfields con la consueta direzione Musicale del Maestro Sergio de Pieri OAM. Dieci giorni interamente dedicati alla Musica, con concerti nelle chiese e nei saloni culturali della città eseguiti da artisti Australiani e da affermati musicisti internazionali. All’edizione di quest’anno parteciperanno gli artisti italiani Paolo Tagliamento (violino), Massimo Scattolin (chitarra), Elisabetta Ghebbioni (arpa) e Andrea Dainese (flauto). L’evento si tiene con il sostegno dell’IIC Melbourne. L'articolo Australia, talento italiano al Festival di Musica Antica proviene da Ildenaro.it.

