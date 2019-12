Australia | gli incendi e il giorno più caldo di sempre

Leggi la notizia su vanityfair

Nell'altro emisfero è estate, un'estate fra le peggiori mai viste infrae temperature mai registrate. 41,9 gradi è la temperatura media più alta di. L'Ufficio meteorologicono ha indicato anche la temperatura più alta in termini assoluti: 49,8 gradi nella città di Eucla,occidentale. Per il settimoconsecutivo il New South Wales, il Nuovo Galles del Sud, lo stato più popoloso d', ha dichiarato l'allerta e sono almeno 100 i roghi attivi con 2500 vigili del fuoco al lavoro. Due pompieri hanno perso la vita. Almeno 40 case sono state distrutte dalle fiamme in New South Wales nelle ultime ore, 800 da quando è iniziata la stagione degli. Emergenza inmeridionale, ...

