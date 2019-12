Atletica | Martina Caironi deferita dalla Procura nazionale antidoping Chiesto un anno di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Arrivano novità importanti relativamente al caso di positività ad un controllodi, pluricampionessa paralimpica dell’leggera. Il Tribunaleha, infatti, undi sospensione per l’azzurra, oro ai Giochi Paralimpici di Londra nei 100 metri e portabandiera nella rassegna a Cinque Cerchi a Rio 2016, senza contare le medaglie vinte nelle competizioni mondiali sempre nei 100 metri e nel salto in lungo (5 ori e 1 argento).aveva ammesso di aver usato una pomata per curare un’ulcera al moncone della gamba amputata e di aver effettuato il tutto dopo aver consultato il medico federale. Solitamente, la pena in questi casi è di quattro anni (steroidi anabolizzanti), ma laha ritenuto che in questo caso non vi fosse l’intenzionalità e che quindi l’atleta abbia assunto queste sostanze solo per ...

