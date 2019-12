Atalanta | Gosens | «Il gol in Champions mi ha fatto conoscere | ora sogno la Nazionale»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019), Robinsi è raccontato in una lunga intervista in cui parla dei suoi prossimi obiettivi La rete innella gara che ha permesso all’di accedere agli ottavi finale lo haanche a chi ancora non si era accorto di lui. Robinsta vivendo un momento d’oro come lui stesso ha raccontato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. «Il gol inmi ha dato tanta visibilità anche in Germania. Dopo la rete in molti hanno voluto intervistarmi, ora tutti mi conoscono. Spero che questo possa essere un segnale anche per Low. Segnali dalla federazione non ne ho mai avuti ma adesso chiedono in molti una mi convocazione». «Obiettivi? Segnare dieci gol, arrovare in semifinale died essere convocato dalla Germania (ride, ndr). A parte gli scherzi un grande torneo con la propriaè ildi ...

TUTTOJUVE_COM : Gosens: 'Io al Milan? Il mio sogno è giocare in Bundesliga, all'Atalanta sto bene' - EuropaCalcio : #Atalanta, #Gosens: 'Sogno di giocare in Bundesliga, ma Bergamo è casa mia' - PianetaMilan : #Gosens: 'Io al #Milan? No, resto all'#Atalanta. Avete visto chi hanno preso?' -